فيما تحدث مسؤولون إيرانيون أن المرشد الإيراني أصدر أوامر بمنع إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد، أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم (الخميس)، أن موقف إيران في الملف النووي لا يزال متشدداً.



ونفى مسؤول في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» التقارير التي تتحدث عن إصدار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أوامر بإبقاء اليورانيوم بإيران، مؤكداً أنها غير صحيحة.



وأشار المسؤول الأمريكي أن الموقف الإيراني لا يزال متشدداً ومصمماً على إبقاء اليورانيوم المخصب داخل حدوده.



بدورهم، قال مسؤولون إسرائيليون لوكالة «رويترز» إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سينقل من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بنداً بهذا الشأن.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه لن يعتبر أن الحرب انتهت ما لم يتم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وإنهاء دعم طهران للجماعات المتحالفة معها في المنطقة، والقضاء على قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.



في الوقت ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين إيرانيين قولهما إن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهاً يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. وبحسب أحد المصدرين، فإن «توجيهات المرشد تتوافق مع الآراء داخل المؤسسة، والتي تقضي بعدم خروج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد».



وأشار المصدران إلى أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية في المستقبل، معتبرين أن هناك شكوكاً عميقة في إيران بأن وقف الأعمال القتالية هو خدعة تكتيكية من جانب واشنطن لخلق شعور بالأمان قبل أن تستأنف غاراتها الجوية.



وقد يثير هذا الأمر غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويعقّد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.



وكانت روسيا قد أعربت في وقت سابق اليوم، عن استعدادها لمساعدة إيران والولايات المتحدة في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة بمخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، والذي يعد أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وذلك بعد مقترحات بنقل ذلك المخزون إلى دولة ثالثة.