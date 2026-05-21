دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم (الخميس)، إلى منح أوكرانيا دورا مباشرا داخل هياكل الاتحاد الأوروبي كخطوة انتقالية تمهد لانضمامها إلى التكتل، معتبراً أن هذه الخطوة قد تساعد في تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية.



وشدد ميرتس في رسالة إلى قادة الاتحاد على ضرورة استحداث وضع جديد لأوكرانيا كعضو منتسب، يتيح لمسؤوليها المشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون الحق في التصويت، ووضع اقتراح يتعهد فيه أعضاء الاتحاد بالتزام سياسي لتطبيق بند المساعدة المتبادلة مع أوكرانيا من أجل توفير ضمان أمني جوهري.



بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أجرت مباحثات مع بريطانيا،أمس، وأرسلت إشارات حول القضية الحساسة المتعلقة بفرض العقوبات على روسيا على أمل مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا.



وأشار في كلمة له إلى أن «هذه القضية حساسة للغاية دائما ونقلنا إشاراتنا بشأن هذه المسألة إلى لندن ونتوقع أن تجري مناقشة كل شيء هذا الأسبوع على المستوى الثنائي».



ولم يشر زيلينسكي مباشرة إلى قرار بريطانيا مواصلة السماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر من الخام الروسي في دول ثالثة، مبيناً أن العقوبات التي يفرضها الحلفاء هي الوسيلة الأكثر فعالية للتأثير على روسيا.



وأشار زيلينسكي أنه شكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على الدعم المقدم لأوكرانيا، موضحاً أن الجانبين ينسقان المواقف الدبلوماسية ويعملان على إحياء الدبلوماسية الجادة.



بدوره، قال مكتب ستارمر إن رئيس الوزراء أكد مجددا دعم بريطانيا لأوكرانيا، مبيناً أن الزعيمين أكدا ضرورة مواصلة الضغط على روسيا.