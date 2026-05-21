أعربت روسيا، اليوم (الخميس)، عن استعدادها لمساعدة إيران والولايات المتحدة في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة بمخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، والذي يعد أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وذلك بعد مقترحات بنقل ذلك المخزون إلى دولة ثالثة.



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن أزمة حرب إيران، لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع المصالح الإيرانية في الحسبان، مشددة بالقول: «إيران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم».



عروض روسية للمفاوضين



وأشارت إلى أن بلادها عازمة على تقديم المساعدة لإيران والولايات المتحدة في تنفيذ القرارات التي قد يتم التوصل إليها من خلال المفاوضات.



من جهة أخرى، أكد مصدر باكستاني أن اليورانيوم المخصب هو العقدة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، موضحاً أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من باكستان مهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض.



وأكد المصدر أن قائد الجيش لا يزال في باكستان وزيارته إلى إيران تعتمد على نتائج زيارة وزير الداخلية، مشدداً بالقول: «زيارة قائد الجيش لإيران تعتمد على إنجاز ما يسعى لتحقيقه هناك وزير الداخلية الموجود منذ أمس في طهران».



استعدادات إسرائيلية



في المقابل، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الحديث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينقطع، وتدفق الذخيرة والسلاح متواصل بكثافة على غرار ما كانت عليه الحال في المرات السابقة.



وأشارت القناة إلى أن إسرائيل في أعلى درجات التأهب، رغم الحديث عن تقدم وانفراج في المفاوضات بين إيران وأمريكا.