أحبطت السلطات اليمنية مخططاً إرهابياً، واعتقلت أعضاء خلية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيالات، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط المخططات التخريبية.



وأفاد مصدر أمني مسؤول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية الإرهابية وداعميها.



ولفت المصدر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار العاصمة المؤقتة.



وأكد أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.



ووفق المصدر، فإن المؤشرات الأولية ترجّح ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، بما في ذلك حادثة اغتيال رجل الأعمال عبدالرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.



وجدّد تأكيد يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية، وقدرتها على التعامل الحازم مع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.



وشدد المصدر على التزام الدولة وحرصها الكامل على حماية مواطنيها، والمضي في ترسيخ الأمن والاستقرار، وردع أي محاولة لإثارة الفوضى، أو تقويض سيادة القانون.