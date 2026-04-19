تتجه أنظار العالم إلى يوم 22 أبريل الموعد المحدد لانتهاء وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران وأمريكا، فيما لا يزال مضيق هرمز مغلقاً من قبل القوات الإيرانية.



تصاعد التوتر بشأن هرمز



وتصاعدت التوترات في مضيق هرمز مجدداً، أمس السبت، إثر تراجع طهران عن قرار إعادة فتح الممر المائي الحيوي، وأطلقت النار على سفن حاولت عبوره، معتبرة أنه رد على استمرار فرض الحصار الأمريكي على الموانئ.



وشدد الحرس الثوري على أن هرمز سيظل مغلقاً حتى يتم رفع الحصار الأميركي، محذراً من أنه لا ينبغي لأي سفينة أن تتحرك من مرساها، وأي محاولة للاقتراب من مضيق هرمز سيتم استهدافها.



وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا يحق للرئيس دونالد ترمب منع الشعب الإيراني من الاستفادة من حقوقه النووية.



وقال في تصريح، اليوم الأحد: إن بلاده لا تنوي الاعتداء على أي دولة، بل تمارس حقها القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس، وفق ما نقلت «وكالة أنباء الطلبة». وأفاد بأن طهران لا تود توسيع دائرة الحرب، ولم تبدأ أي حروب، ولم تهاجم أي دولة، وفق قوله.



لا تراجع عن الشروط الـ10



فيما شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن طهران لن تتراجع مطلقاً عن الشروط الـ10 للاتفاق حول وقف إطلاق النار مع واشنطن، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.



وتحدث عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن، لكن لا تزال هناك مسافة كبيرة بين الجانبين. وقال إن هناك بعض النقاط التي نصر عليها، ولديهم أيضاً خطوط حمراء، لكن هذه القضايا قد تكون واحدة أو اثنتين فقط.



اجتماع أمريكي طارئ في غرفة العمليات



في غضون ذلك، عقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً طارئاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث التصعيد المتجدد حول مضيق هرمز ومستقبل المفاوضات الجارية مع إيران عبر باكستان، وسط ترقب لما سيعلنه اليوم الأحد.



وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تنتظر إعلان ترمب نسف الاتصالات مع طهران قبيل انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة في إسلام أباد وسط ترجيحات قوية بعودة المواجهة العسكرية.



وأضاف: نحن والأمريكيون مستعدون لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار بشكل مفاجئ. ولفت إلى أن الجيش وسلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لاستئناف الحرب، وفق ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت».



بدوره، حذّر مسؤول أمريكي رفيع من أن عدم تحقيق اختراق قريب في المفاوضات قد يؤدي إلى استئناف الحرب خلال الأيام القادمة، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي.