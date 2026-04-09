أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، إصداره تعليمات ببدء المفاوضات المباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وقال نتنياهو: «أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً: المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.

في الوقت ذاته، نقل موقع «إكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله أن سفير إسرائيل في إمريكا سيقود المفاوضات مع لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي للموقع إن إعلان نتناهو جاء بعد مكالمة مع ترمب.

بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة «إن بي سي نيوز»، اليوم (الخميس)، إن الرئيس دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أمس (الأربعاء)، خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية على لبنان للمساعدة في ضمان نجاح المفاوضات مع إيران.

وأشار المسؤول إلى أن تل أبيب وافقت على أن تكون شريكاً داعماً رغم تأكيد كل من إدارة ترمب وإسرائيل أن لبنان لا يشمله وقف إطلاق النار، مبيناً أن الاتصال جاء بعد تعهد نتنياهو علناً بمواصلة ضرب لبنان بقوة.

وأوضح المسؤول أن مسؤولين إيرانيين هددوا بالرد على الضربات وإنهاء وقف إطلاق النار.

في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله: ندعو لوقف مؤقت لإطلار النار لإجراء مفاوضات مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعلن قرار بلاده تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الغارات الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 250 شخصاً، الأربعاء.

وقال نواف للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء في بيروت، إن الحكومة قررت التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسعها الأربعاء، لا سيما في العاصمة بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وتزامن ذلك مع تلقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم (الخميس)، طلباً من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية على بيروت.