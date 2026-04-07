فيما يترقب العالم، اليوم (الثلاثاء)، مآلات الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة قولها: إن مستشاري الرئيس دونالد ترمب أبلغوا الوسطاء بالحاجة لرؤية مؤشرات إيجابية للنظر في تمديد المهلة، التي تنتهي فجر الأربعاء، إلا أن مسؤولا أمريكيا شكك في إمكانية تمديد المهلة.



بطء صنع القرار في إيران



وأفاد الموقع الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي قوله: إن البيت الأبيض يرى الرد الإيراني «مناورة تفاوضية» وليس رفضاً، فيما ذكرت مصادر أن الوسطاء يرون أن عملية صنع القرار في إيران بطيئة، وأبلغ الوسطاء واشنطن بالعمل على تعديلات المقترح مع الإيرانيين.



ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ترمب بدا في الأحاديث الخاصة أقل تفاؤلاً بإبرام اتفاق مع إيران.



وأفادت صحيفة «معاريف»، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ترمب ليس مستعداً بعد لإنهاء الحرب بأي ثمن.



وقالت المصادر: «لم نستنفد أهدافنا في إيران.. كلفة الحرب لا تزال محتملة ومستعدون للاستمرار وزيادة الضغط العسكري على إيران».



سلاسل بشرية حول محطات الطاقة



من جانبه، دعا مسؤول إيراني، اليوم، الشباب إلى تشكيل «سلاسل بشرية» حول محطات الكهرباء في البلاد، قبيل الضربات التي هدد بها الرئيس الأمريكي.



وأطلق علي رضا رحيمي، الذي عرفه التلفزيون الرسمي بأنه أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين، هذه الدعوة عبر رسالة مصورة بثتها نشرة إخبارية. وقال: «أدعو جميع الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وطلبة الجامعات وأساتذتهم».



وأضاف: «تجمعوا يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهراً حول محطات الكهرباء التي تعد من أصولنا وثروتنا الوطنية، والتي، بغض النظر عن أي توجه أو رأي سياسي، تنتمي إلى مستقبل إيران وإلى الشباب الإيراني».



وسبق لإيران أن نظمت مظاهرات على شكل سلاسل بشرية، تعرف أيضاً باسم «الدروع البشرية»، حول منشآتها النووية في أوقات التوتر المتصاعد مع الغرب.



استمرار التصعيد وتضارب الطروحات



وفي ظل استمرار التصعيد وتضارب الطروحات بشأن إنهاء الحرب، تبرز مواقف متباينة بين الأطراف حول شروط وتوقيت وقفها، وسط تحركات دبلوماسية غير معلنة ومحاولات لتمرير رسائل عبر قنوات وسيطة.



وكشف مصدر إيراني لشبكة «سي إن إن» أن طهران تسعى إلى إنهاء الحرب، لكنها لا تقبل القيام بذلك «بالطريقة أو ضمن الإطار الزمني» الذي يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وكانت طهران سلمت ردها على مقترح وقف الحرب إلى باكستان، إذ أوضحت مصادر رسمية، مساء الإثنين، أن أعلى مستويات النظام راجعت الرد على مقترح الاتفاق وإنهاء الحرب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية.



ولفتت إلى أن الرد أظهر رفض السلطات الإيرانية الوقف المؤقت لإطلاق النار، وتأكيدها على ضرورة إنهاء الحرب على نحو دائم. وكشفت أن الرد تألف من 10 بنود، تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة وبروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.