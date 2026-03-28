أصدر مجلسا النواب والشيوخ المصريان، اليوم (السبت)، بياناً مشتركاً أدانا فيه بشدة الاعتداءات التي ارتكبتها إيران بحق دول الخليج العربي والأردن، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقال البيان المشترك إن هذه الاعتداءات لا يمكن النظر إليها كأحداث معزولة، بل هي تطور بالغ الخطورة يمس منظومة الأمن العربي برمتها، ويضع استقرار المنطقة أمام اختبار حقيقي.



وأكد المجلسان أن مصر تعلن تضامنها الكامل غير المشروط مع أشقائها، وتقف إلى جانبهم في مواجهة هذه الاعتداءات، انطلاقاً من روابط تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية ممتدة ومصير مشترك.

وشدد البيان على أن أمن دول الخليج العربي والأردن يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس بسيادتهما أو استقرارهما هو مساس مباشر بمصالح مصر العليا، الأمر الذي يستوجب موقفاً عربياً موحداً يتسم بالوضوح والحزم، ويرفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو تقويض استقرار الدول.

تحرك نشط تقوده القيادة السياسية

وأوضح البيان أن التحرك المصري لم يكن موقفاً إنشائياً أو تضامناً شكلياً، بل جاء تحركاً نشطاً ومباشراً تقوده القيادة السياسية المصرية مع قادة دول الخليج والأردن، حاملاً رسائل حاسمة لا تحتمل التأويل. كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزارة الخارجية بالوقوف جنباً إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة في هذه الظروف الأمنية الدقيقة.

وتطرق البيان إلى التصدي للحملات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة كشف زيف الادعاءات التي تسعى إلى بث الفرقة وزعزعة الثقة بين مصر وأشقائها.



تحذير من التداعيات الاقتصادية

حذر المجلسان من التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناتجة عن استهداف منطقة الخليج العربي وممراتها الحيوية، خصوصاً مضيق هرمز، وما يترتب عليه من تأثير مباشر على أمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل إمداد الغذاء.



ودعا البيان إلى بلورة ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي العربي وتترجمه إلى آليات تنفيذية فعالة، مع التأكيد في الوقت ذاته على تمسك مصر بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل أمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد والانزلاق إلى مواجهات مفتوحة.



واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستظل، قيادةً وشعباً ومؤسسات، في طليعة الدول المدافعة عن استقرار المنطقة وصون سيادة أشقائها، ولن تسمح بأن يُفرض على العالم العربي واقع يُدار بالقوة أو يُرسم خارج إرادة شعوبه.



يأتي هذا البيان المشترك في سياق تصعيد إقليمي شهدته المنطقة خلال شهر مارس الجاري، حيث شنت إيران سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة دول خليجية وعلى الأردن، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية، ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة، ودفع مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يدين هذه الاعتداءات.