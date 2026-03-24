كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الثلاثاء)، قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إبرام الرئيس ترمب اتفاقاً لا يحقق أهداف إسرائيل، ويتضمن تنازلات كبيرة.



ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، عن مصدر إسرائيلي قوله: واشنطن ووسطاء إقليميون ينتظرون رد إيران بشأن إمكانية عقد محادثات سلام هذا الخميس، مضيفاً: نتنياهو يتخوف من أي اتفاق قد يحد من قدرة تل أبيب على شن ضربات ضد إيران.



ولفت المصدر إلى أن قادة إسرائيل يشككون في أن إيران قد عرضت بالفعل تقديم تنازلات كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت «البيت الأبيض»، قد قال في وقت سابق، إن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال غير محسوم، واصفاً الوضع بأنه «متقلب».



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في ردها على سؤال بشأن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في محادثات دبلوماسية، أن «هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، والولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام»، مضيفة: «الوضع متقلب، ولا ينبغي اعتبار التكهنات بشأن الاجتماعات نهائية حتى يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل البيت الأبيض».



ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير أكثر من 9000 هدف عسكري داخل الأراضي الإيرانية منذ بدء العمليات العسكرية، مؤكدة في بيان أنها نجحت في «إزالة القدرة القتالية للنظام بشكل كبير».