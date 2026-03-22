أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم (الأحد)، أن العملية ضد حزب الله التي بدأت الآن طويلة الأمد، مبيناً أنهم على أتم الاستعداد لها.



وأوضح زامير في بيان أن الجيش الإسرائيلي بصدد التحضير لعمليات عسكرية برية واسعة النطاق ضد حزب الله في جنوب لبنان، مشدداً بالقول: «نركز جهودنا على إيران، لكن الجبهة الشمالية ساحة مركزية أخرى وقد ارتكب حزب الله خطأً فادحاً عندما قرر الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل، هذا القرار يضر به وبالدولة اللبنانية بأكملها».



وأضاف: «نحن الآن نستعد لتعميق العمليات، ولن نتوقف حتى إبعاد التهديد عن الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان المنطقة الشمالية»، مشيراً إلى أن الجيش يعزز خط الدفاع الأمامي لحماية سكان هذه المنطقة.



وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي بتصعيد الهجمات ضد إيران ووكلائها، مبيناً أن كل تهديد إيراني لإسرائيل سيقابل برد حازم ودقيق وقوي.



وأضاف خلال جلسة للمصادقة على خطط تعميق المناورة البرية في لبنان: خلال الأسابيع الأخيرة، هاجمنا أكثر من 2000 هدف، ودمرنا عشرات مخازن الوسائل القتالية، وقضينا على مئات المخربين، مشيراً إلى أن المعركة مع حزب الله بدأت ومع انتهاء المعركة في إيران سيبقى وحده ومعزولًا، لأنها معركة طويلة ونحن مستعدون لها.