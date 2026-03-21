أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم (السبت) استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين على أهمية حماية الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز.



وقال الوزراء من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، في بيان: «نعرب عن دعمنا لشركائنا في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة من قبل إيران ووكلائها»، مضيفين: «ندين بأشد العبارات هجمات النظام الإيراني المتهورة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة».



من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية عراقية أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، مؤكدة سماع دوي انفجارات في بغداد.



وفي إيران ذكرت وسائل إعلامية محلية أن 5 انفجارات دوت في منشأة للحرس الثوري جنوب شرق البلاد.



من جهة ثانية، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على مدينة ديمونا في إسرائيل.



وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق اليوم إن إيران ‌أبلغتها بأن موقع نظنز لتخصيب ‌اليورانيوم ‌تعرض ⁠لهجوم اليوم (السبت)، موضحة ⁠أنه ‌لم ⁠يتم الإبلاغ عن ⁠أي ​زيادة ⁠في ​مستويات الإشعاع خارج الموقع، ​وأنها تنظر في ​البلاغ.



وأعلن الجيش الإسرائيلي تعرّض مدينة ديمونا، التي تقع في منشأة نووية في جنوب إسرائيل، لضربة صاروخية إيرانية، أدت لإصابة 39 شخصاً، موضحاً أن الضربة الصاروخية استهدفت مباشرة مبنى في المدينة الواقعة في صحراء النقب.