كشف تقرير إسرائيلي أن القيادة السياسية والأمنية تدرس سيناريوهات الخروج من الحرب إذا لم يتغير النظام الإيراني، وفقاً لعدة شروط.



وأفادت القناة الـ12 أن الشروط الإسرائيلية لخروجها من الحرب تتضمن تدمير منظومة الصواريخ الإيرانية، وتدمير الصناعات العسكرية، والقضاء على البرنامج النووي.



وحسب القناة، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران ستكثف خلال الأيام القادمة إطلاق الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، مع احتدام الصراع في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية التي بدأت قبل نحو أسبوع.



وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران لا يزال لديها مئات من الصواريخ البالستية، مضيفة أن الأسبوع القادم سيكون حاسماً في تحديد مسار المعركة، على حد وصف التقرير.



ولفتت القناة إلى أن الأسبوع الثاني من المواجهة مع إيران يشهد تكثيفاً للهجمات الإسرائيلية والأمريكية على ما وصفته بمراكز الثقل، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والقوات الجوية الإيرانية ومراكز إنتاج الأسلحة.



واعتبرت أن «إسرائيل تحتاج لبضعة أسابيع أخرى لإنهاء مهامها، وإلا سيكون النظام في إيران قادراً على العودة مرة أخرى».



وقال التقرير إن «تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن 7 آلاف على الأقل من الحرس الثوري والجيش الإيراني لقوا حتفهم في هجمات أمريكية وإسرائيلية مشتركة».



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.