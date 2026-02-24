كشفت وسائل إعلام أسترالية، اليوم (الثلاثاء)، إجلاء رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من مقر إقامته الرسمي في كانبرا، المعروف باسم «ذا لودج»، إثر تهديد أمني خطير، مبينة أن ألبانيز نقل إلى مكان آمن بديل ريثما تقيّم السلطات الوضع.



وأفاد موقع «أستراليا نيوز» أن إجلاء رئيس الوزراء جاء استجابة لبلاغ بوجود قنبلة، فيما قال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنه جرى تفتيش دقيق للمكان المخصص للحماية، ولم يعثر على أي شيء مريب.



وأضاف: «لا يوجد حالياً أي تهديد للمجتمع أو السلامة العامة، على أن يتم تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب».



وأفادت شبكة «أخبار أستراليا» أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى.



وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد دعا الأسبوع الماضي إلى تهدئة الأوضاع بعد أن تعطل حدث دفاعي كبير في كانبرا بسبب حوادث تحقق فيها الشرطة، كما أجلت الشرطة مئات الحاضرين في مؤتمر (ADM) في فندق حياة بعد العثور على طرد مشبوه، ونشرت فريق إبطال المتفجرات في الموقع، كما ألقي حجر على نافذة الفندق أثناء كلمة أخرى، مما أدى إلى تدافع الناس نحو المخارج.



يذكر أن المخاوف تزايدت حول التهديدات الموجهة إلى المسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء أستراليا.