شهدت العاصمة الروسية موسكو فجر اليوم (الثلاثاء) انفجاراً عنيفاً بالقرب من محطة قطارات، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حادثة وصفتها السلطات بأنها هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة.

ووفقاً لتقارير رسمية، وقع الانفجار في محيط محطة سافيولوفسكي بمنطقة «سافيلوفسكايا»، ما أدى إلى مقتل ضابط شرطة برتبة ملازم وإصابة عنصرين آخرين. وأشارت المعلومات إلى أن شخصاً ألقى عبوة ناسفة باتجاه سيارة للشرطة كانت متوقفة في المكان.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الشرطة أن أحد القتلى هو المشتبه به بتنفيذ الهجوم، ويُعتقد أنه زرع جهازاً متفجراً في محاولة لاستهداف الدورية. كما أوضح المحققون أنهم راجعوا تسجيلات مصوّرة تُظهر شخصاً يقترب من سيارة شرطة خارج محطة سافيولوفسكي ويضع جسماً بداخلها قبل وقوع الانفجار.

وفي بيان نشرته وزارة الداخلية الروسية عبر تطبيق Telegram، ذكرت أن التفجير وقع عند الساعة 12:05 بعد منتصف الليل (21:05 بتوقيت غرينتش مساء الاثنين)، في ساحة محطة القطارات.

وأضاف البيان أن المهاجم اقترب من عنصري شرطة المرور أثناء جلوسهما في سيارة الدورية، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة لم يُحدد نوعها، مؤكداً أن المشتبه به لقي حتفه في موقع الحادثة.

وتواصل السلطات الروسية تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم ودوافعه.