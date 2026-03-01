تتواصل منافسات بطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني، وتقام اليوم ثلاث مواجهات قوية، إذ يلتقي في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثالثة فريق غدران مع القريان، وفي المباراة الثانية يخوض القادسية مواجهة مرتقبة أمام حمادة الأردني، بينما تختتم الجولة بلقاء يجمع مجموعة التميمي مع شركة نفط الكويت ضمن المجموعة الثانية. وقد تأهل القادسية لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه على محمصة أودن 2-0، وتُوج لاعب القادسية ويدسون بنجومية المباراة، وفي المباراة الثانية تعادل الثقبة مع نظيره حمادة الأردني بهدف لمثله، وحصل لاعب الثقبة خالد يحيى على جائزة نجومية المباراة.