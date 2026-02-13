مع احتدام المعارك في ولايات كردفان بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، أعلنت مصادر سودانية أن مسيرة للدعم السريع حلقت في محيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وسمع دوي المضادات وصواريخ الدفاع الجوي التي تعاملت معها.



وشنت مقاتلات الجيش، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت إمدادات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، وكثف الجيش عملياته الجوية، مستهدفا التحركات والإمدادات والمنظومات التابعة لها. كما شنت مسيرات الجيش غارات على مدينتي نيالا عاصمة جنوب دارفور، ومدينة زالنجي بولاية وسط دارفور التي شهدت كذلك غارات نفذتها مقاتلات الجيش على مقار ومواقع الدعم السريع.



وتصاعد استخدام المسيرات أخيرا من قبل قوات الجيش والدعم السريع على في عمليات الاستهداف. وعمدت قوات الدعم السريع إلى استهداف المواقع والأعيان المدنية في كردفان. بينما واصلت قوات الجيش رصد واستهداف إمدادات الدعم السريع في كردفان ودارفور.



يذكر أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من منطقة كردفان في غضون ثلاثة أشهر، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع مع اقتراب الحرب من عامها الثالث.



واشتدت المعارك في كردفان بعد أن أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور المجاور في نهاية أكتوبر الماضي.