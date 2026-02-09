لجأت الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية إلى «رذاذ الفلفل»، ودخلت في صدامات مع متظاهرين خلال مسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.



ورشّت الشرطة المتظاهرين ومراسلين صحفيين برذاذ الفلفل، خلال محاولة المسيرة المؤيدة للفلسطينيين الخروج من المنطقة المحدَّدة للتظاهر بها.



واحتج الآلاف في أنحاء أستراليا، اليوم (الإثنين)، على زيارة هرتسوغ إلى عدة مدن بهدف التعبير عن تضامنه مع اليهود في أستراليا بعد حادثة إطلاق نار جماعي وقع العام الماضي.



وزار هرتسوغ أستراليا هذا الأسبوع تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادثة إطلاق نار وقعت في 14 ديسمبر على شاطئ بونداي وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً.



وفجرت الزيارة غضب بعض الأستراليين الذين يتهمون هرتسوغ بالتواطؤ في مقتل مدنيين في غزة. ونظمت جماعات مناصرة للفلسطينيين احتجاجات في مدن وبلدات في أنحاء البلاد، اليوم (الإثنين).



وفي سيدني، تجمع الآلاف في ساحة بحي الأعمال المركزي بالمدينة، واستمعوا إلى خطب ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين.



وقال متظاهر: «كانت مذبحة بونداي مروعة، لكن قيادتنا الأسترالية لا تعترف بالشعب الفلسطيني وسكان غزة». واتهم هرتسوغ بالتهرب من جميع الأسئلة المتعلقة بالاحتلال، وقال إن هذه الزيارة تتعلق بالعلاقات بين أستراليا وإسرائيل، لكنه متواطئ.



من جانبه، نشر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات البارزة من يهود أستراليا، دعوا فيها الحكومة إلى إلغاء دعوة هرتسوغ.



وتم نشر نحو 3 آلاف من أفراد الشرطة في أنحاء سيدني خلال زيارة هرتسوغ للمدينة.



يذكر أن هرتسوغ كان بدأ زيارته من شاطئ بونداي، إذ وضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكارية لضحايا الهجوم.