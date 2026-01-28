وسط تصاعد التوتر، أعلنت الولايات المتحدة، إطلاق مناورات جوية تمتد لعدة أيام، بالتزامن مع حشود عسكرية إضافية باتجاه إيران، فيما بدأت طهران خطة إجراءات طارئة لتعزيز إمدادات السلع الأساسية، تحسباً لاحتمال اندلاع صراع وتعرّض البلاد لهجوم أمريكي أو إسرائيلي، وسط دعوات عربية واتصالات دبلوماسية لخفض التصعيد.
أسطول أمريكي إضافي
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس (الثلاثاء)، إن أسطولاً حربياً إضافياً يتجه نحو إيران، بعدما نشر الجيش مجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في الشرق الأوسط.
وتضم حاملة الطائرات الأمريكية، على متنها نحو 5 آلاف و700 عسكري، ومقاتلات عديدة من طراز F-35C وF/A-18، إضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية من طراز EA-18G Growler القادرة على التشويش على الدفاعات الجوية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تأكيدهم أن حاملة الطائرات قادرة نظرياً على تنفيذ عمل عسكري خلال يوم أو يومين إذا أصدر البيت الأبيض أمراً بضرب إيران.
ولا تزال القاذفات بعيدة المدى المتمركزة داخل الولايات المتحدة، والقادرة على ضرب أهداف في إيران، في حالة تأهب أعلى من المعتاد، بعد أن أعلن البنتاجون رفع مستوى التأهب قبل أسبوعين.
الرئيس يدرس الخيارات
وأفصحت مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن» CNN، أن الرئيس دونالد ترمب لايزال يدرس خياراته بشأن الإجراء الذي قد تتخذه الولايات المتحدة تجاه إيران، ولا توجد أي مؤشرات على اتخاذ أي قرار حتى الآن.
ومن المقرر أن تجري القوات الأمريكية مناورات جوية لعدة أيام في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز واشنطن لوجودها العسكري في المنطقة وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وبحسب ما أوردته «سي إن إن»، ستُمكّن هذه المناورات الطيارين من إثبات قدرتهم على الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات جوية قتالية في ظل ظروف صعبة، بأمان ودقة و«بالتنسيق مع شركائنا»، وفقاً لبيان صادر عن الفريق ديريك فرانس، قائد القيادة المركزية الأمريكية للقوات الجوية وقائد القوات الجوية المشتركة.
وصول «يو إس إس أبراهام لينكولن»
ويأتي هذا الإعلان بعد تحذير الرئيس ترمب من أن «أسطولاً» يتجه نحو إيران، وتهديده بتدخل عسكري محتمل ضد طهران على خلفية الحملة ضد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام.
ووصلت بالفعل مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» الضاربة، وفقًا لبيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الإثنين، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وغرب آسيا ووسطها.
من جانبه، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل سترد في حال تعرّضت لهجوم من إيران، محذراً من أن طهران ستواجه قوة «لم ترها من قبل». فيما لوحت هددت إيران بالرد على أي هجوم أمريكي باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية بالمنطقة.
Amid rising tensions, the United States announced the launch of air maneuvers lasting several days, coinciding with additional military buildup towards Iran, while Tehran began an emergency plan to bolster supplies of essential goods, in anticipation of the possibility of conflict and the country facing an American or Israeli attack, amidst Arab calls and diplomatic communications to de-escalate the situation.
Additional American Fleet
U.S. President Donald Trump stated last night (Tuesday) that an additional naval fleet is heading towards Iran, after the military deployed the aircraft carrier "Abraham Lincoln" in the Middle East.
The American aircraft carrier carries about 5,700 military personnel, along with numerous F-35C and F/A-18 fighter jets, in addition to EA-18G Growler electronic warfare aircraft capable of jamming air defenses.
The New York Times reported that U.S. military officials confirmed that the aircraft carrier is theoretically capable of conducting military operations within a day or two if the White House issues an order to strike Iran.
Long-range bombers stationed within the United States, capable of striking targets in Iran, remain at a higher state of readiness than usual, after the Pentagon announced an increase in alert status two weeks ago.
The President is Considering Options
Informed sources revealed to CNN that President Donald Trump is still considering his options regarding the action the United States may take towards Iran, and there are no indications of any decision being made yet.
U.S. forces are scheduled to conduct air maneuvers for several days in the Middle East, as part of Washington's efforts to enhance its military presence in the region amid rising tensions with Iran.
According to CNN, these maneuvers will enable pilots to demonstrate their ability to deploy, operate, and conduct combat flight missions under difficult conditions, safely and accurately, “in coordination with our partners,” according to a statement from General Derek France, commander of the U.S. Central Air Forces and commander of the Joint Air Forces.
Arrival of the USS Abraham Lincoln
This announcement comes after President Trump warned that a “fleet” is heading towards Iran, threatening potential military intervention against Tehran in light of the campaign against the wave of anti-government protests earlier this year.
The carrier strike group "USS Abraham Lincoln" has already arrived, according to a statement released by U.S. Central Command (CENTCOM) on Monday, which is responsible for overseeing U.S. forces in the Middle East and West and Central Asia.
For his part, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed that Israel would respond if attacked by Iran, warning that Tehran would face a force “it has never seen before.” Meanwhile, Iran threatened to retaliate against any American attack by targeting U.S. interests and bases in the region.