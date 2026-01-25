أعلن النائب الأمريكي عن ولاية فلوريدا، ماكسويل أليخاندرو فروست، تعرّضه لاعتداء جسدي من قبل رجل أطلق عبارات عنصرية وهدده بالترحيل على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك خلال حضوره حفلاً ضمن فعاليات مهرجان صاندانس السينمائي في ولاية يوتا.

اعتداء على نائب في الكونغرس

وقال فروست (29 عاماً) في منشور على منصة «إكس» مساء السبت: «تعرضتُ الليلة الماضية لاعتداء من رجل في مهرجان صاندانس، قال لي إن ترمب سيقوم بترحيلي قبل أن يلكمني في وجهي».

عبارات عنصرية

وأضاف أن المعتدي كان يصرخ بعبارات عنصرية أثناء فراره وهو في حالة سُكر، مؤكداً أن السلطات ألقت القبض عليه وأنه بخير.

وبحسب صحيفة «الغارديان» يُعد فروست أول أمريكي من أصول أفرو-كوبية وأول ممثل عن جيل «زد» يتم انتخابه لعضوية الكونغرس الأمريكي، وقد وجّه الشكر إلى أفراد الأمن في موقع الحفل وشرطة مدينة بارك سيتي على سرعة تعاملهم مع الحادثة.

القبض على المعتدي

من جانبها، أعلنت شرطة بارك سيتي في بيان رسمي أن المشتبه به، ويدعى كريستيان يونغ، تم توقيفه وتوجيه تهم «السطو المشدد واعتدائين بسيطين»، مع إمكانية تشديد العقوبة عند صدور الحكم.

وأوضحت مسؤولة التواصل المجتمعي في الشرطة الملازم دانييل سنيلسون، أن عناصر الأمن استجابوا لبلاغ حول الحادث بعد منتصف الليل بقليل في صالون «هاي ويست».

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن المتهم دخل حفلاً خاصاً من دون دعوة، بعد أن مُنع سابقاً من الدخول، ثم اعتدى داخل المكان على النائب فروست وعلى امرأة كانت من بين المدعوين.

تفاصيل الواقعة

وأكد فروست تفاصيل الحادثة رداً على تقرير لمجلة «فاريتي»، التي أفادت بأن الاعتداء وقع خلال حفل خاص نظمته وكالة المواهب العالمية CAA، وذكرت المجلة أن المعتدي صدم الحاضرين بتصريحات عنصرية داخل المكان، عبّر خلالها عن «فخره بكونه أبيض»، قبل أن يعتدي جسدياً على فروست عقب خروجه.

كما نقلت المجلة أن عدداً من الحاضرين شاهدوا النائب وهو يتعرض للكمة في وجهه قبل تدخل الأمن.

وفي تغريدة لاحقة، طمأن فروست متابعيه على حالته الصحية، قائلاً: «نحن نعيش أوقاتاً مخيفة، أرجوكم التزام الحذر، ولا تسمحوا لهؤلاء بإسكاتكم. إلى الأمام».

رد الأقلية الديمقراطية

من جهته، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن صدمته إزاء الاعتداء، قائلاً: «ممتن لكونه بخير، لكنني مصدوم من وقوع هذا الاعتداء المروّع، يجب محاسبة الجاني بأقصى درجات الحزم».

وأضاف أن «خطاب الكراهية والعنف السياسي لا مكان لهما في الولايات المتحدة، وأن الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب تقف بالكامل إلى جانب ماكسويل فروست».