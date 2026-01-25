أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن أمس (السبت)، تسلمها دفعة وقود إسعافية من المملكة العربية السعودية، والبدء بإعادة تشغيل عدد من محطات التوليد المتوقفة في المدينة، لتعويض الفاقد الناتج عن توقف محطات الطاقة الشمسية.



وقالت المؤسسة، في بيان، جرى توفير وقود الديزل بمتابعة من قيادة التحالف والسلطة المحلية وشركة النفط، موضحة أن هذه الدفعة ستسهم في رفع القدرة التوليدية والحفاظ على استقرار الخدمة خلال الأيام القادمة.



وأوضحت المؤسسة أن عمليات نقل وقود الديزل والمازوت من شركة «بترومسيلة» ستبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد)، بموجب اتفاقية موقعة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، بما يتيح تشغيل محطات الكهرباء في عدن ومحافظات أخرى مستفيدة من المنحة السعودية، بعد توقف استمر لأشهر.



وكانت وزارة الكهرباء اليمنية قد اتهمت، الخميس)، الشركة المشغلة لمحطتي الطاقة الشمسية في عدن وشبوة بإيقاف تشغيل المحطتين بشكل مفاجئ ودون تنسيق مسبق، ما أثر على استقرار خدمة الكهرباء.



وشهدت الكهرباء في عدن تحسناً ملحوظاً في الأيام الماضية ووصل عدد ساعات الخدمة إلى 14 ساعة بعد أن كان يقتصر على ساعتين في اليوم، فيما عادت شبكة المياه للعمل لكل المنازل على مدار الساعة.