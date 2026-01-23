وصفت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في سورية سيلين شميت، الوضع الأمني في مخيم الهول بأنه «غير مستقر»، ما يحول دون دخول المفوضية السامية للاجئين للمخيم الذي يؤوي عائلات عناصر من تنظيم داعش في شمال شرق سورية.



وقالت المتحدثة إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تمكنت من الوصول إلى مخيم الهول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لكنها لم تتمكّن الآن من دخوله بسبب الوضع الأمني المتقلّب.



وقبل يومين، انتشرت قوات الجيش السوري داخل مخيم الهول غداة إعلان قوات سورية الديمقراطية الانسحاب منه، وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً باعتبار المخيم والمناطق المحيطة به مناطق محظور الاقتراب منها.



وأضافت في التعميم الذي نشر عبر «X»، أن المخيم والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثا مناطق محظورة بالكامل، مشددة على منع الاقتراب منها لعدم التعرض للمساءلة القانونية.



جاء هذا الانتشار في المخيم بعدما أكدت 3 مصادر سورية مطلعة أن التحالف الدولي أجرى مفاوضات لتسليم الهول إلى ‍السلطات السورية.



وأفاد مسؤول سوري، بأن ⁠المحادثات ‌ركزت على انتقال ⁠سلس للسيطرة من قوات قسد، ‌وذلك لتجنب أية مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين.



وكانت قوات سورية الديمقراطية، ذكرت أنها تحرس نحو 10 آلاف مقاتل من داعش.