في إطار الجهود الرامية لإعادة ترتيب الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلمت قوات العمالقة الجنوبية اليوم (الإثنين) معسكر جبل حديد لقوات أمن المنشآت.



وأوضح بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية أنه بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبدالرحمن شيخ، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، ووزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، والجهات العسكرية ذات العلاقة، انطلقت اليوم عملية إعادة تموضع القوات العسكرية خارج مدينة عدن.

حماية المنشآت في عدن.



وأشار البيان إلى أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الطابع المدني للعاصمة المؤقتة عدن، مبيناً أن قوات العمالقة سلمت معسكر جبل حديد لقوات أمن المنشآت في العاصمة عدن، إيذاناً ببدء التنفيذ الميداني لعملية إعادة انتشار الوحدات العسكرية خارج النطاق الحضري، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الأمنية الراهنة.

حماية المنشآت.

وأكد البيان أن عملية إعادة التموضع تأتي وفق خطة منظمة، تقضي بالإبقاء على الأجهزة الأمنية النظامية فقط داخل المدينة، الممثلة بقوات الشرطة، وأمن الطرق (النجدة)، وقوات الطوارئ، وأمن وحراسة المنشآت، إلى جانب الوحدات الأمنية ذات الاختصاص، بما يضمن حفظ الأمن العام وحماية المرافق الحيوية.

قوات العمالقة تنسحب إلى خارج عدن.

ولفت البيان إلى أن عملية إعادة تموضع القوات العسكرية خارج مدينة عدن تأتي في سياق الجهود المشتركة للسلطة المحلية في عدن، وبدعم من التحالف العربي، لتقليل المظاهر العسكرية داخل الأحياء السكنية، وتحسين الوضع الأمني، وتعزيز الطمأنينة العامة، والحفاظ على الطابع المدني للعاصمة عدن، كما تُعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن مسار الإصلاحات الأمنية والعسكرية، بما يعكس التزام القيادة السياسية والعسكرية بتنفيذ التوجيهات العليا، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة البيئة الآمنة لخدمة المواطنين ودعم مسار التنمية في العاصمة.

قوات العمالقة تنسحب إلى خارج عدن.