أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده أجرى عدة جولات من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، معربا عن أمله في توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي يقام خلال الأسبوع القادم.



وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية «جرت بالفعل عدة جولات من المفاوضات، ويعملون على إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب».



وشكك زيلينسكي في رغبة روسيا بإنهاء حربها ضد بلاده، معتبرا أن موسكو تركز على ضرباتها الصاروخية والاستهداف اليومي لمنشآت الطاقة الأوكرانية.



وأضاف أن نحو 58 ألف موظف يعملون في مختلف أنحاء البلاد لإصلاح بنى تحتية مدمرة للكهرباء والتدفئة، لافتا إلى أن الوضع في كييف ما زال «صعبا جدا».



وكان مدير مكتب زيلينسكي كيريلو بودانوف، أفاد أمس (الأحد)، بأن أوكرانيا ستتلقى معدات تدفئة من إيطاليا «لدعم المناطق الأكثر تضررا من الإرهاب الروسي» في فصل الشتاء.



فيما أعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الأحد، أن مفاوضي بلاده أجروا محادثات جوهرية في الولايات المتحدة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ويتوقع استئنافها الأسبوع القادم.



وقال عمروف على وسائل التواصل الاجتماعي «أجرينا محادثات جوهرية حول التنمية الاقتصادية وخطة الازدهار، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا»، لافتا إلى أن التواصل سيستمر مع الأمريكيين في دافوس.



وأجرى المفاوضون الأوكرانيون محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ووزير الجيش الأمريكي دان دريسكول.



وتسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية واضحة من حلفائها الغربيين ترافق أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.