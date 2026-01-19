فيما يدرس الاتحاد الأوروبي خططاً للضغط على واشنطن، لإثنائها عن موقفه بشأن ضم جزيرة غرينلاند، وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أوروبا بأنها «ضعيفة جداً»، ولا تستطيع ضمان أمن الجزيرة القطبية.



حان وقت التحرك



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الدنمارك لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء لمواجهة ما وصفه بـ«التهديد الروسي» بشأن غرينلاند، مؤكداً أن الوقت قد حان للتحرك.



وأضاف في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ظلّ على مدى عشرين عاماً، يطالب الدنمارك بضرورة التعامل مع التهديد الروسي في غرينلاند، لكنه اعتبر أن كوبنهاغن فشلت في القيام بأي خطوة فعالة.



وكتب: الناتو يقول للدنمارك منذ 20 عاماً: عليكم إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند. للأسف، لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك، وأضاف: حان وقت التحرك، وسيتم ذلك.



أوروبا ضعيفة جدا



من جهته، اعتبر الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس (الأحد)، أن أوروبا ضعيفة جداً، ولا تستطيع ضمان أمن غرينلاند.



وشدد في مقابلة مع شبكة NBC News، على أن الولايات المتحدة يجب أن تستحوذ على الإقليم الدنماركي، متهماً أوروبا بعدم القدرة على حماية الأرض في مواجهة أي عدوان روسي أو صيني محتمل.



وقال: «الأوروبيون يُظهرون الضعف، بينما تُظهر الولايات المتحدة القوة. الرئيس ترمب يعتقد أن تعزيز الأمن غير ممكن من دون أن تصبح غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».



ودافع بيسنت عن فرض الرسوم الأمريكية الجديدة على فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا، رغم أن الخطوة قد تقوّض اتفاقات تجارية حديثة مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال: إن الاتفاق التجاري لم يُستكمل بعد، في إشارة إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الإجراء الطارئ يمكن أن يكون مختلفاً تماماً عن أي اتفاق تجاري آخر.



أداة مكافحة الإكراه



بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل أقوى أدواته التجارية، المعروفة باسم أداة مكافحة الإكراه، ضد الولايات المتحدة، وفق ما نقلت فاينانشيال تايمز.



وتتيح هذه الأداة المعروفة اختصاراً باسم بازوكا، والتي أُقرت في عام 2023 ولم تُستخدم حتى الآن، للاتحاد الأوروبي الرد على ما يصفه بـ«الإكراه الاقتصادي» عبر إجراءات انتقامية.



ورغم ضغوط ترمب على الدنمارك للتخلي عن غرينلاند، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في حلف الناتو. وقال إن القادة الأوروبيين سيعودون إلى رشدهم، وسيدركون أنهم بحاجة إلى البقاء تحت المظلة الأمنية الأمريكية. ماذا سيحدث في أوكرانيا إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها؟ سينهار كل شيء.



قمة أوروبية استثنائية



وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أعلن الأحد، أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعاً استثنائياً خلال الأيام القادمة، لبحث الرد على تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على حلفاء في حلف شمال الأطلسي.



وأفاد كوستا عبر منصة «إكس»، بأن مشاوراته مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن أحدث التوترات المرتبطة بغرينلاند أعادت التأكيد على الالتزام القوي بعدد من المبادئ المشتركة.



وأوضح أن «هذه المبادئ تشمل الوحدة حول قواعد القانون الدولي، واحترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية، والوحدة في دعم والتضامن مع الدنمارك وغرينلاند، إضافة إلى الإقرار بالمصلحة المشتركة عبر الأطلسي في السلام والأمن في منطقة القطب الشمالي، ولا سيما من خلال العمل ضمن إطار حلف الناتو».



وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسي مطّلع على التحضيرات، من المقرر عقد القمة الخميس القادم، على أن يكون الاجتماع حضورياً، بحسب ما أفادت مجلة «بوليتيكو».



إجراءات أوروبية مرتقبة



وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سفراء من التكتل توصلوا، إلى اتفاق لتكثيف الجهود الرامية إلى إثناء ترمب عن فرض رسوم جمركية على الشركاء الأوروبيين اعتباراً من الأول من فبراير، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات مضادة في حال دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ.



وتشمل خيارات الاتحاد الأوروبي حزمة من الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 93 مليار يورو كان التكتل قرر تعليقها لمدة 6 أشهر في مطلع أغسطس، إضافة إلى مجموعة من التدابير ضمن أداة «مكافحة الإكراه» التي قد تؤثر على الاستثمارات الأمريكية.



ومن المقرر أن يشارك ترمب في منتدى دافوس الاقتصادي، الأربعاء والخميس، حيث يعقد لقاءات خاصة مع قادة أوروبيين، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إضافة إلى مشاركته في مناقشات أوسع بين الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا.