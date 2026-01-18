أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم (الأحد)، بأن إعلاناً مهماً سيصدر بعد الساعة السادسة، ويتعلق بالمشاورات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سورية الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»: «نترقب إعلاناً مهماً بعد الساعة السادسة، يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية».



وسيطر الجيش السوري، الأحد، على بلدة الطبقة الاستراتيجية في محافظة الرقة، شرقي سورية، في إطار عملية متواصلة ضد قوات سورية الديمقراطية «قسد»، فيما اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم باراك في دمشق.



وجاء هذا التقدم، بعد تصاعد التوتر بين دمشق و«قسد» ما أدى إلى اشتباكات دامية، أتبعها تقدم القوات الحكومية في مناطق سيطرة «قسد»، في شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات تابعة للوزارة تتولى الآن تأمين الممتلكات في مدينة الطبقة، بعد سيطرة الجيش عليها، عقب خروج مقاتلي «قسد».



وأضاف: نحن الآن في مدينة الطبقة، ونعمل على تأمين عودة الأهالي والنازحين لحياتهم الطبيعية، وهناك حالة من الفرح والسرور بتحرير مدينة الطبقة.



وأظهرت صور تم تداولها، سكاناً يخرجون من منازلهم لاستقبال القوات السورية وهم يلوّحون بالعلم السوري. ويبدو الآن القوات الحكومية تتجه إلى عمق مدينة الرقة، إحدى أهم مدن شمال شرقي سورية، والخاضعة لسيطرة «قسد».