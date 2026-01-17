بعد هدوء نسبي للتصعيد العسكري بين واشنطن وطهران خلال اليومين الماضيين، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (السبت) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتسبب في إثارة الفتنة داخل إيران وسقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات، مما يعزز من احتمالات عودة التصعيد الدبلوماسي والعسكري وسط مناخ أكثر توترًا وخطرًا في المنطقة.



وأوضح المرشد الإيراني أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الفتنة في بلاده كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه، موضحاً أن هدف أمريكا ابتلاع إيران.



تدريب مثيري الشعب



وقال خامنئي في خطاب له، «الرئيس الأمريكي دنالد ترمب حرض على الفتنة وقدم هو والكيان الصهيوني الدعم لها»، مضيفاً: «المخابرات الأمريكية والصهيونية قامتا بتدريب قيادات مثيري الشغـب في الخارج».



ولفت إلى أن ترمب وراء ما لحق من خسائر وأضرار وتشهير بالإيرانيين، مبيناً أنه تم «اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب»



واتهم خامنئي المحتجين بإحراق 250 مسجداً وضرب البنوك والمحلات وقتل الآلاف، معتبراً أن الإعلام الصهيوني هو من ضخم أعمال الشغب.



وشدد المرشد الإيراني بالقول: لا يكفي إحباط الفتنة وإنما ينبغي تحميل الولايات المتحدة المسؤولية، لافتاً إلى أن القوى الأمنية بما فيها الحرس والتعبئة قدموا تضحيات هائلة وأحبطوا ما وصفها بـ«الفتنة».



ودعا خامنئي الإيرانيين إلى تعزيز الوحدة الوطنية، موضحاً أنه لن يسمح في هذه الظروف الإساءة لرئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر.



وأضاف: «لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب ولن نترك مثيري الشغب في الداخل، والأسوأ هم من بالخارج».



تهديدات ترمب



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد لوّح بعمل عسكري للرد على قمع المتظاهرين.



وقال ترمب قبل أيام «المساعدة في الطريق» للمتظاهرين، ثم عاد مجدداً ليخفف لهجته في وقت لاحق حينما قال للصحفيين في واشنطن: «إيران ألغت إعدام أكثر من 800 شخص وأكنّ احتراماً كبيراً لحقيقة أنهم ألغوا ذلك».



ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من تواصل داخل إيران للتأكد من وضع أي عمليات إعدام كانت مخططة.