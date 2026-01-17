نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن إيران، في ظل تطورات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر ديسمبر الماضي.

وأكدت ليفيت أن ترمب لا يزال يُبقي جميع الخيارات مطروحة، مشيرة إلى أن أي خطوة قادمة ستكون منسجمة مع مصالح أمريكا والاستقرار الدولي.

تعزيزات عسكرية ترفع منسوب التوتر

وأوضحت الصحيفة أن أمريكا تستعد لإرسال حاملات طائرات قتالية، إضافة إلى طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع صاروخي إلى المنطقة، في تحرك عسكري يوحي بإمكانية تصعيد سريع عقب اكتمال انتشار هذه القوات.

ترمب: قرار الهجوم بيدي وحدي

وفي رد على سؤال صحفي حول استمرار الدعم الأمريكي للمتظاهرين الإيرانيين، أكد ترمب أن قرار عدم إصدار أمر بتنفيذ ضربة عسكرية يعود إليه شخصيًا، نافياً وجود أي ضغوط خارجية أثّرت على موقفه.

تحذيرات عربية وإسرائيلية من توقيت غير مناسب

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن مسؤولين في إسرائيل وعدد من الدول العربية أبلغوا واشنطن بأن شن ضربة عسكرية على إيران في الوقت الراهن قد يكون خطوة غير محسوبة، في ظل حالة عدم الاستقرار الداخلي وتمكن السلطات الإيرانية من احتواء الاحتجاجات إلى حد كبير.

قنوات دبلوماسية لم تكتمل في دافوس

وفي سياق الجهود السياسية، أفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حاول ترتيب لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش منتدى دافوس، بدعم من أطراف عربية وأوروبية، إلا أن هذه المساعي لم تُفضِ إلى عقد الاجتماع.

لا ضربات وشيكة.. وتطورات داخلية مؤثرة

وأكد ترمب في تصريحات من البيت الأبيض أنه لا توجد أي خطط وشيكة لضرب إيران، موضحًا أن قراره جاء بناءً على قناعة شخصية عقب تطورات وصفها بالمهمة داخل إيران. وقال: «لم يقنعني أحد، أنا أقنعت نفسي. كان هناك أكثر من 800 عملية إعدام مقررة، لكنهم ألغوها ولم تُنفذ».

مخاوف من حرب إقليمية شاملة

وخلصت الصحيفة إلى أن موقف ترمب من الخيار العسكري جاء بعد تحذيرات صريحة من حلفاء أمريكا في المنطقة من أن أي هجوم على إيران قد يؤدي إلى صراع إقليمي واسع، رغم جاهزية القيادات العسكرية الأمريكية لتنفيذ ضربة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم التراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة.

قلق دولي من سيناريو التصعيد

وأضافت أن احتمال قصف إيران أثار مخاوف قادة عالميين، خشية أن يؤدي لجوء ترمب إلى ضربات جوية سريعة – على غرار ما حدث في فنزويلا – إلى إشعال نزاع طويل الأمد في الشرق الأوسط، من دون أن يحقق هدف إسقاط النظام الإيراني.