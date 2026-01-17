أعلنت قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل، اليوم، عن إطلاق دبابة إسرائيلية نحو ثلاثين رصاصة من عيار صغير نحو موقع تابع لها بالقرب من كفرشوبا في جنوب لبنان.

وبينت اليونيفيل، في بيان، أن رصاصات أصابت موقع حراسة، واخترقت إحداها أماكن السكن داخل الموقع، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الحراس.

كا جددت تذكير إسرائيل بضرورة ضمانه سلامة قوات حفظ السلام، ووقف هجماتها ضدها، مشددة على أن هذا العدوان يقوض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والاستقرار الذي تعمل القوات الأممية والأطراف المعنية على ترسيخه.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف في عديد المناسبات مواقع تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان خلال عدوانه المتواصل على القرى والبلدات الحدودية.