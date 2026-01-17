أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، استعداده لإعادة إطلاق الدور الأمريكي كوسيط بين مصر وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى حل نهائي لأزمة تقاسم مياه نهر النيل، في ظل استمرار الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال ترمب، في رسالة وجّهها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونشرها عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه يثمّن الدور الذي لعبته القاهرة في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشيداً بإدارة مصر للتحديات الأمنية والإنسانية التي واجهت المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023، وما ترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الشعب المصري.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده، انطلاقاً من علاقات الصداقة والالتزام بدعم السلام والاستقرار، مستعدة لاستئناف الوساطة بين القاهرة وأديس أبابا من أجل معالجة ملف تقاسم مياه النيل «بصورة مسؤولة ونهائية». وأكد أن واشنطن تدرك الأهمية الحيوية للنيل بالنسبة لمصر وشعبها، وتسعى إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاق يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى البعيد.

وشدد ترمب على أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تنفرد بالسيطرة على موارد نهر النيل بما يضر بمصالح الدول الأخرى، مؤكداً أن الخبرة الفنية والمفاوضات العادلة والشفافة، إلى جانب دور أمريكي فاعل في التنسيق والرقابة، يمكن أن تفضي إلى اتفاق دائم بين دول حوض النيل.

وأشار إلى أن أي تسوية ناجحة يجب أن تضمن تدفقات مائية منتظمة لمصر والسودان خلال فترات الجفاف، وفي الوقت نفسه تمكّن إثيوبيا من توليد الكهرباء، مع إمكانية تقاسم أو تصدير جزء منها إلى دول الجوار.

وختم ترمب رسالته بالتأكيد على أن حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي يتصدر أولوياته، معرباً عن أمله في ألا يتحول الخلاف القائم إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، في إطار مساعيه لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا