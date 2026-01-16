أفصح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه تواصل مع الإيرانيين.وقال في تصريحات صحفية «تواصلنا مع الإيرانيين بشأن مخاوفنا من القتل وعمليات الإعدام بحق المحتجين».



ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، اليوم (الجمعة)، عن ويتكوف قوله:



أنه تم توجيه رسالة مباشرة إلى إيران. وقال: «ترمب حذّر الإيرانيين.. وبتوجيهه تواصلنا معهم أمس، حول مخاوفنا من القتل وعمليات الإعدام الجماعية.. وقد توقّف ذلك». وأضاف، أن "ترمب وحده يمتلك القوة غير القابلة للطعن التي تُخضع الناس"، وفق تعبيره.



وعبر المبعوث الأمريكي عن أمله في حل دبلوماسي، لافتاً إلى أن هناك 4 ملفات تحتاج إلى حل وهي تخصيب اليورانيوم، برنامج الصواريخ، والوكلاء في الشرق الأوسط.



واعتبر أن إيران في وضع اقتصادي صعب، إذ لا توجد مياه لمدة 16 ساعة في اليوم، ولا كهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم، والتضخم يتجاوز 50%. وقال: "إذا أرادوا العودة إلى الأسرة الدولية، فيمكن حل ذلك دبلوماسياً.. لأن البديل سيئ".



ووجّه رسالة مباشرة للمتظاهرين الإيرانيين قائلًا: "هؤلاء أناس شجعان بشكل استثنائي.. ونحن نقف إلى جانبهم".



وكان ترمب أعلن أمس أنه أبلغ بأن "عمليات القتل بحق المحتجين توقفت"، واصفاً الأمر بالجيد.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه لا إعدامات على الإطلاق ستنفذ بحق المتظاهرين.



وتصاعدت التوترات بين البلدين، إثر تهديد ترمب بالتدخل لحماية المحتجين، وردت طهران بأنها ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم عسكري.



وشهدت إيران منذ 28 ديسمبر الماضي موجة احتجاجات على الوضع الاقتصادي والمعيشي، تحولت في بعض المناطق إلى مطالب سياسية وشعارات ضد الحكم.