نددت روسيا، اليوم (الخميس)، بإعلان حلف شمال الأطلسي إرسال قوات إضافية إلى جزيرة غرينلاند التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترمب بوضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة.



وأعربت السفارة الروسية في بروكسل عن قلقها من هذا الإعلان، مشددة بالقول: عوضاً عن القيام بعمل بنّاء في إطار المؤسسات القائمة، وخصوصاً مجلس القطب الشمالي، اختار حلف شمال الأطلسي مسار عسكرة متسارع في الشمال، وعزز تواجده العسكري هناك تحت ذريعة متخيّلة هي تهديد عسكري متزايد من موسكو وبكين.



ولفت إلى أن الوضع الناشئ في خطوط العرض القطبية يثير قلقاً بالغاً لدينا.



وكان ميوتي ايغيدي نائب رئيس وزراء غرينلاند قد أكد (الأربعاء) وصول مزيد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بين مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين وأمريكيين.



وقال ايغيدي، جنود الناتو سيصبحون أكثر انتشاراً في غرينلاند اعتباراً من اليوم وفي الأيّام القادمة، متوقعاً ارتفاع عدد الرحلات والسفن العسكرية.



وانتهى الاجتماع الأمريكي الدانماركي أمس على خلاف، وبحسب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن فإن الخلاف جوهري بلاده والولايات المتحدة بشأن غرينلاند.



وأشار إلى أن هناك مواقف مختلفة وليس من الضروري على الإطلاق أن تستولي الولايات المتحدة على غرينلاند، كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وكان ترمب قد قال أن بلاده بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لمنع ‌روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل.