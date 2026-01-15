بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي الجماعة في عدد من الدول منظمة إرهابية، اعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اليوم (الخميس) أدرج الحكومة الأرجنتينية فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات «الإرهابية».



وأكدت الحكومة الأرجنتينية أن قرارها استند إلى تقارير رسمية تُثبت وجود أنشطة غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية للتطرف العنيف، فضلاً عن صلات مع منظمات إرهابية أخرى وتأثيرها المحتمل على الأرجنتين.



وأفادت إلى أن هذا الإجراء يعزز آليات منع الإرهاب والكشف المبكر عنه ومعاقبة مموليه، بحيث لا يتمكن أعضاء الجماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤهم من الإفلات من العقاب.



وكانت رئيسة جهاز الاستخبارات البلجيكية، قد قالت في وقت سابق اليوم، أن بلادها ليست ممراً لنشاطات الإخوان، وذلك بعد أن اعتبرت فرنسا أن بروكسل اخترقت من قبل التنظيم الإرهابي.



وكانت الولايات المتحدة قد صنفت (الثلاثاء) تنظيم الإخوان في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، موضحة على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا التصنيف يعكس الإجراءات الأولى لجهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع تنظيم الإخوان أينما وقعت.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لحرمان فروع تنظيم الإخوان من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه.