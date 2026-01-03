أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد جواً.

وقال في منشور على حسابه في تروث سوشيال": ألقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع زوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد. وكشف أن العملية نُفّذت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتم نشر كافة التفاصيل لاحقاً، وسيعقد مؤتمرا صحفياً في منتجع مارالاغو بشأن فنزويلا.

فيما أفصحت مصادر مطلعة بأنه تم اعتقال مادورو من قبل "قوات دلتا" التي تعتبر أشبه بقوات النخبة ضمن الجيش الأمريكي، بحسب ما نقلت شبكة CBS NEWS.

دورية أمنية في شوارع كاراكاس .( إ ب أ)



وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إشعاراً إلى جميع الطيارين الأمريكيين، تعلن من خلاله حظر الطيران فوق المجال الجوي لفنزويلا.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أصدرت الهيئة التحذير المعروف باسم NOTAM، بعد الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وحذّرت الهيئة جميع الطيارين الأمريكيين، من أن المجال الجوي فوق فنزويلا وجزيرة كوراساو الصغيرة، الواقعة شمال ساحل البلاد، محظور بسبب مخاطر تتعلق بسلامة الطيران نتيجةً للنشاط العسكري الجاري".وأضافت الهيئة: "تهدف هذه التحذيرات إلى تنبيه الطيارين إلى مجموعة متنوعة من المخاطر".



وأفادت شبكة سي. إن. إن: أنه لا إخطار لمجلس الشيوخ الأمريكي بضربات على فنزويلا ونقلت عن مصادر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لم تُخطر باحتمالية شن ضربات عسكرية في فنزويلا.



من جانبه ، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن القصف استهدف الميناء وثكنات عسكرية وقصر الشعب التشريعي ومطار كاراكاس الخاص، معلنا بدء تفعيل خطة الدفاع في المنطقة التي تحتوي على القصر الجمهوري في كاراكاس. وأكد بيترو أن المنطقة الوسطى من العاصمة الفنزويلية تم استهدافها في القصف.



وحذّرت السفارة الأمريكية في فنزويلا المواطنين الأمريكيين من السفر إلى البلاد، ودعت الأمريكيين الموجودين هناك إلى الاحتماء واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، في ظل التطورات الأمنية الجارية.



واعتبر مجلس الاتحاد الروسي أن فنزويلا لم تكن تشكل أي تهديد لواشنطن . وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إن فنزويلا لم تكن تشكل أي تهديد لواشنطن والإجراءات المتخذة ضدها ليست مبررة.