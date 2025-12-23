فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء الحرب مع روسيا أصبحت «قريبة جداً من نتيجة حقيقية»، أعلن الكرملين أن المحادثات بين موسكو وواشنطن في ميامي «لا ينبغي النظر إليها على أنها انفراجة».



خطة واشنطن على الطاولة



وقال زيلينسكي، في تجمّع مخصص للدبلوماسيين الأوكرانيين: «كل شيء يبدو جديراً بالاهتمام... هذا عملنا نحن أوكرانيا والولايات المتحدة. وهذا يشير إلى أننا قريبون جداً من نتيجة حقيقية».



وأضاف زيلينسكي أن المفاوضين كانوا يعملون على خطة من 20 نقطة، طرحها المبعوثون الأمريكيون، التي ظلت قيد المناقشة لأسابيع بعد أن تعرضت مسودة أولية لانتقادات من الأوكرانيين والأوروبيين على اعتبار أنها تميل أكثر من اللازم لصالح روسيا. واعتبر أنه: «ليس كل شيء مثالياً في هذه الخطة، ولكنها موجودة».



وأشار زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو، إلى إن القضية الأساسية هي تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على «الحصول على رد من روسيا، واستعداد حقيقي من جانب موسكو للتركيز على شيء آخر غير العدوان».



وأكد زيلينسكي أن استمرار الضغط على الكرملين أمر حيوي للحد من قدرة موسكو على شن الحرب. وقال: «إن خفض سعر النفط الروسي والعقوبات العالمية القوية واستمرار أشكال الضغط الأخرى هي ما يمكن أن يكون مقنعاً».



مجرد مسار عملي



من جهتها، نقلت صحيفة «إزفيستيا»، الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في ميامي لا ينبغي النظر إليها على أنها انفراجة.



ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار المفاوضات التي جرت في ميامي نقطة تحول، قال بيسكوف «هذا مجرد مسار عملي».



وتوقع بيسكوف أن تستمر المناقشات بصيغة «متأنية» على مستوى الخبراء، وإن روسيا تعطي أولوية للحصول على تفاصيل عمل واشنطن مع الأوروبيين والأوكرانيين بشأن تسوية محتملة.



وقال إن موسكو ستحكم بعد ذلك على مدى تطابق تلك الأفكار مع ما أسماه «روح أنكوريج».



هجوم جوي روسي



ميدانياً، تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت وزارة الطاقة ⁠الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء)، أن موسكو هاجمت مجدداً ‍قطاع الطاقة في أوكرانيا، ⁠ما ‌أدى ⁠إلى انقطاع التيار الكهربائي في ⁠عدد من ‌المناطق منها العاصمة كييف ‍والمنطقة المحيطة بها.



وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا ‍شنت هجوماً جوياً على كييف، ⁠وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي.



وقالت الإدارة العسكرية في ‍كييف على تطبيق تيليغرام: «تعمل ‍قوات الدفاع الجوي على القضاء ⁠على ‌التهديد في سماء ⁠العاصمة»، ‍وحثت السكان على البقاء في الملاجئ ⁠لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.



حماية المجال الجوي البولندي



وفي وارسو، أعلنت القوات المسلحة البولندية إطلاق طائرات بولندية وأخرى ⁠حليفة، اليوم، لضمان سلامة المجال الجوي بعد أن شنت روسيا غارات جوية على غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود ‍مع بولندا.



وذكرت قيادة العمليات ⁠بالقوات ‌المسلحة البولندية في ⁠منشور على موقع إكس «انطلقت طائرات ⁠مقاتلة، ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية



وأنظمة ‌الاستطلاع بالرادار في حالة تأهب قصوى».



وأضافت: «هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها ‍وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي، خصوصاً في الأماكن المتاخمة للمناطق المهددة».