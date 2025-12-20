وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عملية «عين الصقر» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، بأنها كانت «ناجحة جداً». وقال في كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية، اليوم (السبت): «لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة».



ضرب أكثر من 70 هدفاً



وأضاف ترمب أنه «حقق السلام في الشرق الأوسط، لدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام». واعتبر الرئيس الأمريكي أن بلاده تعيد السلام إلى مناطق عدة حول العالم من خلال القوة.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن العملية ضد داعش أتت رداً على استهداف قوات أمريكية في تدمر الأسبوع الماضي.



وأفاد الجيش الأمريكي بأنه ضرب أكثر من 70 هدفاً في أنحاء متفرقة وسط سورية، ليل الجمعة، بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، مضيفاً أنه تم استخدام أكثر من 100 نوع ذخيرة موجهة بدقة ضد مواقع يسيطر عليها داعش.

جندي أمريكي يكتب أسماء الجنديين والمدني الذين قتلوا في تدمر، على قنبلة قبيل إطلاقها نحو مواقع داعش.



العملية مستمرة عدة أسابيع



وشملت الضربات الواسعة التي نفذها التحالف الدولي ضد داعش، عشرات المواقع في وسط سورية، وطالت مناطق البادية، ودير الزور والرقة وحمص. وكشف مسؤولون أمريكيون بأن العملية ستستمر لأسابيع عدة وربما شهر. وشاركت القوات الجوية الأردنية في إسناد الضربات عبر طائرات مقاتلة دعماً للعملية ضد التنظيم.



وجاءت العملية انتقاماً لمقتل جنود أمريكيين السبت الماضي خلال عملية نفذها عنصر أمن سوري ينتمي إلى داعش، إذ قُتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني، في مدينة تدمر وسط سورية، على يد مهاجم استهدف قافلة للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يُقتل برصاص الجيش الأمريكي. وأُصيب 3 جنود أمريكيين آخرين في الهجوم.



لا ملاذات آمنة لداعش



من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم، أن الحكومة ملتزمة بمكافحة داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وأكدت أن السلطات ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها.



وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.



وتنتشر القوات الأمريكية في سورية بشكل رئيسي في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن وجودها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في أبريل الماضي عن تخفيض عدد القوات الأمريكية في سورية إلى النصف، علماً بأن العدد الإجمالي الحالي للقوات غير معروف رسمياً.