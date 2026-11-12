احتفل أهالي قريتي بني عامر والعامر بشفاء ابنهم العميد المتقاعد عبدالله آل روضة، مدير الدوريات الأمنية بالمدينة المنورة سابقاً، وذلك في حفل أقيم بجدة ابتهاجاً بسلامته.



وشهد الحفل حضور عدد من أهالي القريتين، واستُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة الأهالي التي عبّروا فيها عن فرحتهم بشفائه، وحمدهم لله على سلامته.



وتضمن الحفل استعراض مسيرته العملية، إلى جانب إلقاء عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة.



من جانبه، عبّر العميد آل روضة عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها في حفظ أمن المواطنين والمقيمين والزوار، مثمناً ما حظي به من اهتمام ورعاية خلال رحلة علاجه.



وفي ختام الحفل، قدّم كل من عبدالله الرفيدي، وعبدالله أبوحسين، وإبراهيم مغرم، وصالح عبدالغني، درعاً تذكارياً ومجموعة من الهدايا للعميد آل روضة، نيابة عن أهالي القريتين تقديراً له واحتفاءً بشفائه، فيما أُقيمت العرضة الشعبية ابتهاجاً بسلامته.