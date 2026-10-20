أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عن خالص تعازيه ومواساته لمحافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في وفاة والدته رحمها الله.
وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عن خالص تعازيه ومواساته لمحافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في وفاة والدته رحمها الله.
وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
Prince Fahd bin Sultan bin Abdulaziz, the Emir of the Tabuk region, expressed his heartfelt condolences and sympathy to the Governor of Umluj, Naif bin Kameekh Al-Muraykhi, on the passing of his mother, may God have mercy on her.
He asked Almighty God to envelop the deceased in His vast mercy and to inspire them and their families with patience and solace.