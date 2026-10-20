أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عن خالص تعازيه ومواساته لمحافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في وفاة والدته رحمها الله.



وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.