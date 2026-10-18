كرّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه، الطلاب والطالبات الفائزين في عدد من المنافسات الدولية، تقديراً لإنجازاتهم العلمية وتميّزهم على المستوى العالمي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما حققه الطلبة من إنجازات علمية مميزة في المحافل الدولية، مؤكداً أن هذه النجاحات تأتي ثمرةً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وحرصها على تنمية قدرات أبناء الوطن ومواهبهم، وتمكينهم من المنافسة والتميّز عالمياً، بما يسهم في رفع اسم المملكة وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

من جانبه، أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم أن هذه الإنجازات تعكس الجهود التكاملية بين الأسرة والمدرسة في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنمية المهارات العلمية والتقنية لدى الطلبة، مثمناً تكريم نائب أمير المنطقة للفائزين، وما يمثله من حافز لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الدولية.