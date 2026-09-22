احتفل أحمد السياري وكيل إمارة منطقة الباحة سابقاً بزفاف نجله الدكتور ثامر من ابنة عمه اللواء عبدالعزيز السياري، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وعبّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.