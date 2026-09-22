احتفل أحمد السياري وكيل إمارة منطقة الباحة سابقاً بزفاف نجله الدكتور ثامر من ابنة عمه اللواء عبدالعزيز السياري، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وعبّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
احتفل أحمد السياري وكيل إمارة منطقة الباحة سابقاً بزفاف نجله الدكتور ثامر من ابنة عمه اللواء عبدالعزيز السياري، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وعبّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
Ahmad Al-Siyari, the former Deputy Emir of the Al-Baha region, celebrated the wedding of his son Dr. Thamer to the daughter of his cousin, Major General Abdulaziz Al-Siyari, in one of the wedding halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends.
The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood, asking God for success and happiness.