كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز فريق شرطة منطقة المدينة المنورة لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه المركز الأول في بطولة الأمن العام للألعاب المختلفة، إلى جانب الفائزين في منافسات السباحة، واختراق الضاحية، والدراجات الهوائية، وتنس الطاولة على مستوى المنطقة لعام 1448، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني.



وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بما حققه فريق شرطة المنطقة من إنجازات رياضية، مؤكدًا أن هذه النجاحات تجسد روح الانضباط والعمل الجماعي، والحرص على التميز في مختلف المجالات، إلى جانب أداء الواجبات الأمنية. وهنأ المكرَّمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تسهم في تعزيز ثقافة التميز، والارتقاء بمستوى الأداء.