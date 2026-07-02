استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبة بالإمارة اليوم (الخميس)، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن سفر الزهراني، يرافقه نائب مدير شرطة المنطقة اللواء عيد بن سليمان العطوي، ومدير إدارة مرور المنطقة العميد حميد بن جابر الصحفي.



وقلّد نائب أمير تبوك، اللواء العطوي والعميد الصحفي رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما، مقدماً التهنئة لهما على الثقة الملكية الكريمة، متمنياً لهما التوفيق والسداد لخدمة الوطن، حاثاً على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.