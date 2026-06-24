قدَّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى سعود بن عبدالرحمن الدغيثر، في وفاة والده (رحمه الله).
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
قدَّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى سعود بن عبدالرحمن الدغيثر، في وفاة والده (رحمه الله).
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
The Prince of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, offered his condolences and sympathy to Saud bin Abdulrahman Al-Dughayther on the passing of his father (may God have mercy on him).
He asked Almighty God to have mercy on the deceased, grant him a place in His vast paradise, and inspire his family with patience and solace.