قدَّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى سعود بن عبدالرحمن الدغيثر، في وفاة والده (رحمه الله).



وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.