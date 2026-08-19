ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلاً 4342.33 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% لتصل إلى 4396.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 62.99 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1717.03 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1286.73 دولاراً.