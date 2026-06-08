أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الإثنين)، صلاة الميت على الأميرة سارة بنت عبدالمحسن بن إبراهيم بن مشاري آل سعود، (رحمها الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



كما أدى الصلاة الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير بندر بن فهد بن سعود بن مشاري، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، والأمير عبدالله بن سعود بن مشاري، والأمير هذلول بن سعود بن ثنيان، ومحافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن هذلول بن ناصر بن ثنيان، والأمير سلطان بن سعود بن هذلول بن ناصر بن ثنيان، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.