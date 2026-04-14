كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رجل الأمن الرقيب أول سلطان المطيري، أحد منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديراً لجهوده البطولية في إنقاذ حياة آخرين إثر حريقٍ وقع على أحد الطرق بمحافظة عنيزة.



وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن ما قام به الرقيب أول سلطان المطيري يجسّد القيم النبيلة لرجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات، ويعكس مستوى الاحترافية والجاهزية العالية التي يتمتع بها رجال الأمن في الميدان، داعياً إلى تعزيز هذه النماذج المشرّفة التي تمثّل مصدر فخر واعتزاز للجميع.