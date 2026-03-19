قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، التعازي والمواساة لأسرة الجميح في وفاة رجل الأعمال حمد بن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله- وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بمحافظة الخُبر.

ودعا أمير المنطقة الشرقية الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ورفع إبراهيم بن محمد الجميح, خالص شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية على هذه اللفتة الكريمة ومواساته الصادقة، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم.

كما قدّم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، التعازي والمواساة لأسرة الجميح في وفاة رجل الأعمال حمد بن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله-، وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بمحافظة الخُبر.

وأعرب نائب أمير المنطقة الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الجميح، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ورفع إبراهيم بن محمد الجميح الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته لهم في مصابهم، سائلًا الله أن يجزيه خير الجزاء.