تُعد المصوغات الذهبية بمختلف أنواعها وتصاميمها من أبرز الهدايا التي يحرص كثير من المواطنين في المنطقة الشرقية على تقديمها لعائلاتهم بمناسبة عيد الفطر، تقديراً لما تبذله الأمهات والزوجات والبنات من جهود خلال شهر رمضان في إعداد موائد الإفطار والسحور وتهيئة الأجواء الأسرية.



وأوضح أحد الصاغة أن هذه العادة متوارثة في المجتمع، إذ يتصدر الذهب قائمة الهدايا لما يجمعه من قيمة جمالية ومادية، ويمكن استخدامه للزينة في المناسبات العائلية، إضافة إلى الاحتفاظ به كقيمة مالية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.



وأشار إلى أن صناعة وصياغة الذهب من المهن القديمة التي توارثتها العديد من العائلات في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الإقبال على شراء الذهب يزداد مع اقتراب عيد الفطر لما يمثله من هدية مميزة تجمع بين الزينة والادخار.