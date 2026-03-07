صدر قرار بتعيين سعد بن محمد البابطين وكيلاً لوزارة الحرس الوطني، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية لتولي المسؤوليات القيادية والمساهمة في تطوير العمل المؤسسي بالوزارة.
A decision has been issued to appoint Saad bin Mohammed Al-Babtain as the Deputy Minister of the National Guard, in a move that reflects confidence in national competencies to take on leadership responsibilities and contribute to the development of institutional work within the ministry.