صدر قرار بتعيين سعد بن محمد البابطين وكيلاً لوزارة الحرس الوطني، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية لتولي المسؤوليات القيادية والمساهمة في تطوير العمل المؤسسي بالوزارة.