شارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم (الأربعاء)، عددًا من الأيتام وأسرهم حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام الفرع عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل.

وتجوّل الأمير سعود بن عبدالله في المعرض المصاحب للحفل، الذي استعرض عددًا من مشاريع الأيتام وقصص النجاح الملهمة، والتي جعلت منهم نموذجًا يحتذى في الاستفادة من برامج التمكين والاستقلالية، ليكونوا فاعلين في المجتمع وأحد أعمدته الداعمة لتحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام.