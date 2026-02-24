سجلت مبادرة المرأة الشمالية عامها الخامس في العمل الخيري.. من خلال إعداد وتجهيز وجبات الصائمين ضمن المشروع الخيري التابع لجمعية ساعد الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية، مؤكدة استمرار رسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة التطوع النسائي في المنطقة.



ويشارك في تنفيذ المبادرة هذا العام نحو (27) متطوعة، يعملن بروح الفريق الواحد في إعداد وتغليف وجبات الإفطار اليومية، وسط أجواء يسودها التعاون والعطاء، وأوضحت القائمات على المبادرة أن أعداد المتطوعات في تزايد مستمر، بفضل الفرص التطوعية التي تتيحها الجمعية، التي تستقطب الراغبات في خدمة المجتمع والإسهام في دعم الأسر الأكثر حاجة.



وتقدم المبادرة خدماتها في مدينة عرعر، حيث تُوزَّع وجبات الصائمين على الأسر الأشد حاجة، إضافة إلى العمالة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، ويعكس روح التكافل الاجتماعي التي تتميز بها المنطقة.